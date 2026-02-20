Полиция проводит обыски в бывшей резиденции экс-принца Эндрю

Британская полиция провела обыски в бывшей резиденции брата короля Великобритании Чарльза III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне того, как его отпустили после 12-часового ареста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Полиция долины Темзы ранее завершила обыски в доме Маунтбеттена-Виндзора в поместье Сандрингем, где экс-принц был арестован.

В то же время продолжаются следственные действия в его королевском особняке Royal Lodge в Виндзоре. Это была резиденция Маунтбеттена-Виндзора в течение десятилетий, пока он не уехал из особняка в феврале 2025 года по причине давления из-за его связей с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Экс-принц, который был накануне арестован по подозрению в злоупотреблениях государственной должностью, последовательно отрицал правонарушения, связанные с Эпштейном.

Как стало известно, Эндрю Маунтбеттена-Виндзора освободили после того, как его допрашивали по подозрению в злоупотреблениях государственным служебным положением.

Это стало первым случаем ареста члена королевской семьи с 1649 года.

В файлах, обнародованных Министерством юстиции США в начале февраля, утверждалось, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор передавал официальные британские торговые документы Эпштейну.

Напомним, в октябре 2025 года Эндрю Маунтбеттена-Виндзора лишили титула принца из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Эпштейном.

Больше о скандале в королевской семье Британии читайте в материале "Европейской правды": Тюрьма для "принца": какие последствия для Британии и монархии будет иметь арест брата короля.