Польща офіційно вийшла з конвенції про заборону протипіхотних мін

Польща буде використовувати протипіхотні та протитанкові міни для захисту свого східного кордону від зростаючої загрози з боку Росії, оскільки 20 лютого країна офіційно вийшла з міжнародної конвенції, що забороняє використання цих суперечливих видів зброї.

Про це повідомив у п'ятницю заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський агентству Associated Press, передає "Європейська правда".

Договір про заборону протипіхотних мін 1997 року, також відомий як Оттавська конвенція, забороняє підписантам зберігати або використовувати протипіхотні міни, які можуть зберігати свою дію протягом багатьох років і відомі тим, що спричинили великі страждання серед цивільного населення в колишніх зонах конфлікту в таких країнах, як Камбоджа, Ангола та Боснія і Герцеговина.

Польща, яка ратифікувала документ у 2012 році і завершила знищення своїх запасів протипіхотних мін у 2016 році, у п'ятницю вийшла з договору і заявила, що планує відновити виробництво зброї.

"Ці міни є одним з найважливіших елементів оборонної структури, яку ми будуємо на східному фланзі НАТО, в Польщі, на кордоні з Росією на півночі та з Білоруссю на сході", – заявив Павел Залевський.

Він заявив, що Польща повинна захищатися від Росії, країни, яка "має дуже агресивні наміри щодо своїх сусідів" і яка сама ніколи не приєднувалася до міжнародного договору про заборону протипіхотних мін.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну сусідні країни переглядають свою участь у міжнародному договорі. Минулого року Варшава приєдналася до Фінляндії, трьох балтійських держав – Естонії, Латвії та Литви – та України, оголосивши про вихід з договору.

Росія є однією з майже трьох десятків країн, які ніколи не приєднувалися до Оттавської конвенції, поряд зі Сполученими Штатами.

Залевський заявив, що Польща розпочне внутрішнє виробництво протипіхотних і протитанкових мін, додавши, що уряд співпрацюватиме з польськими виробниками. Він сказав, що Польща прагне до самозабезпечення.

Виступаючи в четвер після відвідування демонстрації Bluszcz, безпілотного транспортного засобу, призначеного для розкидання протитанкових мін, вироблених польською компанією Belma S.A. та військовим науково-дослідним інститутом, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща "незабаром" матиме можливість за 48 годин замінувати свої східні кордони в разі загрози.

Враховуючи довжину східних кордонів країни, він зазначив, що знадобиться "багато" наземних мін.

Польща заявляє, що буде використовувати міни лише в разі "реальної загрози російської агресії"

Польща планує підготувати запаси мін в рамках так званого Східного щита, системи посилених укріплень, яку Польща будує на своїх кордонах з Білоруссю та Росією з 2024 року, сказав Залевський.

Нагадаємо, 27 грудня набуло чинності рішення Латвії про вихід з Оттавської конвенції.

Цього ж дня з конвенції офіційно вийшла Литва.

У Фінляндії 10 січня офіційно набуло чинності рішення про вихід з Оттавської конвенції.