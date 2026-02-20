Польша официально вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Польша будет использовать противопехотные и противотанковые мины для защиты своей восточной границы от растущей угрозы со стороны России, поскольку 20 февраля страна официально вышла из международной конвенции, запрещающей использование этих противоречивых видов оружия.

Об этом сообщил в пятницу заместитель министра обороны Польши Павел Залевский агентству Associated Press, передает "Европейская правда".

Договор о запрете противопехотных мин 1997 года, также известный как Оттавская конвенция, запрещает подписантам хранить или использовать противопехотные мины, которые могут сохранять свое действие в течение многих лет и известны тем, что вызвали большие страдания среди гражданского населения в бывших зонах конфликта в таких странах, как Камбоджа, Ангола и Босния и Герцеговина.

Польша, которая ратифицировала документ в 2012 году и завершила уничтожение своих запасов противопехотных мин в 2016 году, в пятницу вышла из договора и заявила, что планирует возобновить производство оружия.

"Эти мины являются одним из важнейших элементов оборонной структуры, которую мы строим на восточном фланге НАТО, в Польше, на границе с Россией на севере и с Беларусью на востоке", – заявил Павел Залевский.

Он заявил, что Польша должна защищаться от России, страны, которая "имеет очень агрессивные намерения в отношении своих соседей" и сама никогда не присоединялась к международному договору о запрете противопехотных мин.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину соседние страны пересматривают свое участие в международном договоре. В прошлом году Варшава присоединилась к Финляндии, трем балтийским государствам – Эстонии, Латвии и Литве – и Украине, объявив о выходе из договора.

Россия является одной из почти трех десятков стран, которые никогда не присоединялись к Оттавской конвенции, наряду с Соединенными Штатами.

Залевский заявил, что Польша начнет внутреннее производство противопехотных и противотанковых мин, добавив, что правительство будет сотрудничать с польскими производителями. Он сказал, что Польша стремится к самообеспечению.

Выступая в четверг после посещения демонстрации Bluszcz, беспилотного транспортного средства, предназначенного для разбрасывания противотанковых мин, произведенных польской компанией Belma S.A. и военным научно-исследовательским институтом, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша "вскоре" будет иметь возможность за 48 часов заминировать свои восточные границы в случае угрозы.

Учитывая длину восточных границ страны, он отметил, что понадобится "много" наземных мин.

Польша заявляет, что будет использовать мины только в случае "реальной угрозы российской агрессии"

Польша планирует подготовить запасы мин в рамках так называемого Восточного щита, системы усиленных укреплений, которую Польша строит на своих границах с Беларусью и Россией с 2024 года, сказал Залевский.

Напомним, 27 декабря вступило в силу решение Латвии о выходе из Оттавской конвенции.

В этот же день из конвенции официально вышла Литва.

В Финляндии 10 января официально вступило в силу решение о выходе из Оттавской конвенции.