Непогода вызвала сбои в работе аэропорта Мюнхена

Сильные снегопады в Германии привели к отмене десятков рейсов в аэропорту Мюнхена.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

Снегопад, который начался в четверг и продолжился в пятницу, вызвал значительные перебои в работе полетов в аэропорту Мюнхена. Взлеты и посадки задерживаются или отменяются, сообщили в руководстве аэропорта.

В четверг было отменено сто рейсов, а по состоянию на утро пятницы – еще 50 рейсов, сообщил представитель аэропорта.

Пассажирам, ожидающим свой рейс, советуют заранее проверить его статус и связаться непосредственно со своей авиакомпанией.

Пока неизвестно, когда Мюнхенский аэропорт возобновит свою работу.

В пятницу, 20 февраля, сообщили о сбоях в работе аэропорта Вены.

Недавно сильный снегопад и дожди в Румынии привели к исчезновению электроэнергии у 200 тысяч потребителей.

Напомним, 15 февраля крупнейший международный аэропорт в Нидерландах "Схипхол" отменил 170 рейсов из-за снежной погоды.