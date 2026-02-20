В уряді Данії заявили про необхідність "тотальної готовності" до надзвичайних ситуацій

В уряді Данії заявили про потребу налагодити систему "тотальної готовності" до надзвичайних ситуацій – аби кожен у суспільстві та кожна структура знали, що робити у тому чи іншому випадку.

Як повідомляє DR, пише "Європейська правда", про це на брифінгу 20 лютого заявив міністр з надзвичайних ситуацій Торстен Шак Педерсен.

"Тотальна готовність" означає, що усі ми маємо співпрацювати задля підвищення стійкості Данії", – пояснив він.

Йдеться про модель, яка дозволяє громадянам і низовим ініціативам, бізнесу та всім державним структурам чітко розуміти, що вони можуть робити і як можуть долучитися до вирішення проблем у разі масштабних надзвичайних ситуацій, стихійних лих чи війни.

Данія поки відстає від інших країн Північної Європи у підготовці такої стратегії.

Міністр наголосив, що зараз Данія – "перед найсерйознішими ризиками і спектром загроз з часів Другої світової війни".

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен розповів, що не може виключити можливість майбутнього вторгнення Росії, тому готується до такого сценарію.

Голова розвідки Норвегії заявив, що звичний світовий лад руйнується і ці процеси посилюють різноманітні загрози для Норвегії.