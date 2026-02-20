В Дании заявили о необходимости "тотальной готовности" к чрезвычайным ситуациям

В правительстве Дании заявили о необходимости наладить систему "тотальной готовности" к чрезвычайным ситуациям, чтобы каждый в обществе и каждая структура знали, что делать в том или ином случае.

Как сообщает DR, пишет "Европейская правда", об этом на брифинге 20 февраля заявил министр по чрезвычайным ситуациям Торстен Шак Педерсен.

"Тотальная готовность" означает, что все мы должны сотрудничать для повышения устойчивости Дании", – пояснил он.

Речь идет о модели, которая позволяет гражданам и низовым инициативам, бизнесу и всем государственным структурам четко понимать, что они могут делать и как могут включиться в решение проблем в случае масштабных чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий или войны.

Дания пока отстает от других стран Северной Европы в подготовке такой стратегии.

Министр подчеркнул, что сейчас Дания – "перед самыми серьезными рисками и спектром угроз со времен Второй мировой войны".

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен рассказал, что не может исключить возможность будущего вторжения России, поэтому готовится к такому сценарию.

Глава разведки Норвегии заявил, что привычный мировой порядок разрушается и эти процессы усиливают различные угрозы для Норвегии.