Голова розвідки Норвегії: "світовий лад, яким ми його знали, зникає"

Голова розвідки Норвегії Нільс Андреас Стенсонес заявив, що звичний світовий лад руйнується і ці процеси посилюють різноманітні загрози для Норвегії.

Як повідомляє NRK, пише "Європейська правда", про це він сказав під час презентації доповіді розвідки про оцінки загроз для країни.

"Ми маємо усвідомлювати, що світовий лад, яким ми його знали, руйнується. Міжнародні інституції, сформовані після Другої світової війни, послаблюються. Усе це підриває основу, на якій трималася безпека Норвегії", – зазначив голова розвідки.

Росію називають найбільшою безпековою загрозою для країни. З боку Москви очікують прихованих операцій впливу, шпигунства, кібератак, потенційних диверсій – особливо проти критичної інфраструктури та енергетичних об’єктів Норвегії.

Як вважають, шпигунська діяльність РФ може зосередитись на арктичній частині країни та архіпелазі Шпіцберген.

У доповіді зазначають, що послаблення партнерства між США та Європою дає Росії та Китаю більше можливостей для утвердження своїх інтересів. Є ризик, що великі держави будуть використовувати економічну та військову силу для реалізації своїх інтересів у регіоні довкола них і створювати "сфери впливу".

В умовах зростаючого протистояння передбачають нову "гонку озброєнь". Росія та Китай очікувано будуть вкладатися у технології військового призначення та можуть продовжувати спільні військові навчання і співпрацю, у тому числі в Арктиці.

"Норвегія і НАТО мають готуватися до зіткнення з інакшою воєнною машиною Росії, ніж та, яку ми знали раніше", – зазначив Стенсонес.

Очікують, що Росія, Китай, Іран будуть активно намагатися вербувати агентів у Норвегії – через заохочення або шантаж долею родичів.

Категорією ризику називають українців у Норвегії – на яких з високою ймовірністю будуть націлені вербувальники російських спецслужб, це називають "особливим викликом".

Прем'єрка Данії також не вірить у повернення світового порядку, який панував донедавна.