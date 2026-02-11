Головнокомандувач ЗС Норвегії: готуємось до сценарію вторгнення Росії

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен розповів, що не може виключити можливість майбутнього вторгнення Росії в країну, тому готується до такого сценарію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це норвезький генерал заявив в інтерв’ю The Guardian.

Крістофферсен припустив, що РФ може напасти на Норвегію, щоб захистити свої ядерні об'єкти, розташовані на крайній півночі.

"Ми не виключаємо захоплення території Росією в рамках її плану захисту власних ядерних можливостей, які є єдиним, що у неї залишилося і що насправді загрожує Сполученим Штатам", – сказав він.

Крістофферсен визнав, що Росія не має таких же завойовницьких цілей у Норвегії, як щодо України чи інших територій колишнього СРСР.

Але водночас він зазначив, що значна частина ядерного арсеналу Росії, включаючи атомні підводні човни, наземні ракети та літаки, здатні нести ядерну зброю, розташована на Кольському півострові, недалеко від норвезького кордону.

Це може мати вирішальне значення, якщо Росія вступить у конфлікт з НАТО в іншому регіоні, додав командувач.

"Ми не виключаємо такого варіанту, тому що Росія все ще може це зробити, щоб захистити свої ядерні можливості, свої можливості другого удару. Це той сценарій на півночі, на який ми готуємося", – сказав він.

Нещодавно голова розвідки Норвегії Нільс Андреас Стенсонес заявив, що звичний світовий лад руйнується і ці процеси посилюють різноманітні загрози для Норвегії.

Своєю чергою норвезька служба внутрішньої безпеки PST вважає, що Росія цього року посилить шпигунську діяльність у Норвегії, зосередившись на арктичній частині материка та архіпелазі Шпіцберген.