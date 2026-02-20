ЗМІ: євроінституції планують витратити 16 млн євро на приватні літаки в наступні 4 роки

Згідно з тендерною документацією, ЄС планує витратити до 16 мільйонів євро протягом наступних чотирьох років на перевезення своїх високопосадовців приватними літаками.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналося Politico.

Це на 3 мільйони євро більше, ніж за попередній чотирирічний період, і на 50 відсотків більше, ніж у період, який закінчився в 2021 році.

"У час, коли звичайні люди не можуть собі дозволити подорожувати під час літніх канікул, це надсилає дуже дивний сигнал", – сказав депутат Європарламенту від партії "Зелених" Расмус Андресен. Це "соромно" і "не відповідає" кліматичним цілям ЄС.

Контракт, покупцями якого є Європейська комісія, Парламент, Рада та Європейська служба зовнішніх дій, описується як "повністю або частково фінансується за рахунок коштів ЄС".

Для найвищих посадових осіб цих інституцій міжнародні поїздки є ключовою частиною їхньої роботи, оскільки вони проводять переговори з іноземними лідерами та виголошують промови по всьому світу. Але, хоча ЄС надає пріоритет комерційному транспорту, за словами Комісії, іноді це вважається неможливим або занадто небезпечним, особливо коли співробітники подорожують до зон конфлікту.

Жодна компанія ще не отримала контракт на "позапланові послуги повітряного таксі" на суму 15,67 млн євро, незважаючи на те, що тендер триває вже понад рік. Чотирирічний контракт з 2021 року становив трохи понад 12 млн євро.

Попередня угода, яка мала закінчитися наприкінці 2025 року, була продовжена до червня, поки триває тендерна процедура, заявила Комісія.

Збільшення оціночної вартості враховує "ширший геополітичний контекст і підвищену нестабільність у міжнародних справах, що може спричинити більшу потребу в подорожах з коротким терміном попередження", – заявив представник Комісії.

Зміни на ринку, включаючи "вищі тарифи на оренду літаків і витрати на паливо", також були враховані в прогнозах, зазначив представник.

Як повідомлялося, Європейська комісія повинна відмовитися від планів найняти близько 2500 співробітників і збільшити адміністративні витрати в той час, коли столиці просять затягнути паски. вважають міністри з дев'яти країн ЄС.

Раніше стало відомо, що Європейський парламент скасовує подкасти, відмовляється від планів розширення заходів для відвідувачів та скорочує внутрішні публікації в рамках заходів з економії коштів.