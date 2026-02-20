СМИ: евроинституты планируют потратить 16 млн евро на частные самолеты в следующие 4 года

Согласно тендерной документации, ЕС планирует потратить до 16 миллионов евро в течение следующих четырех лет на перевозку своих высокопоставленных чиновников частными самолетами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнало Politico.

Это на 3 миллиона евро больше, чем за предыдущий четырехлетний период, и на 50 процентов больше, чем в период, который закончился в 2021 году.

"В то время, когда обычные люди не могут себе позволить путешествовать во время летних каникул, это посылает очень странный сигнал", – сказал депутат Европарламента от партии "Зеленых" Расмус Андресен. Это "позорно" и "не соответствует" климатическим целям ЕС.

Контракт, покупателями которого являются Европейская комиссия, Парламент, Совет и Европейская служба внешних действий, описывается как "полностью или частично финансируемый за счет средств ЕС".

Для высших должностных лиц этих институтов международные поездки являются ключевой частью их работы, поскольку они проводят переговоры с иностранными лидерами и произносят речи по всему миру. Но, хотя ЕС отдает приоритет коммерческому транспорту, по словам Комиссии, иногда это считается невозможным или слишком опасным, особенно когда сотрудники путешествуют в зоны конфликта.

Ни одна компания еще не получила контракт на "внеплановые услуги воздушного такси" на сумму 15,67 млн евро, несмотря на то, что тендер длится уже более года. Четырехлетний контракт с 2021 года составлял чуть более 12 млн евро.

Предыдущее соглашение, которое должно было истечь в конце 2025 года, было продлено до июня, пока продолжается тендерная процедура, заявила Комиссия.

Увеличение оценочной стоимости учитывает "более широкий геополитический контекст и повышенную нестабильность в международных делах, что может привести к большей потребности в поездках с коротким сроком предупреждения", – заявил представитель Комиссии.

Изменения на рынке, включая "более высокие тарифы на аренду самолетов и расходы на топливо", также были учтены в прогнозах, отметил представитель.

Как сообщалось, Европейская комиссия должна отказаться от планов нанять около 2500 сотрудников и увеличить административные расходы в то время, когда столицы просят затянуть пояса. считают министры из девяти стран ЕС.

Ранее стало известно, что Европейский парламент отменяет подкасты, отказывается от планов расширения мероприятий для посетителей и сокращает внутренние публикации в рамках мер по экономии средств.