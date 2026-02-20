ЗМІ: 9 країн ЄС проти намірів Єврокомісії розширити штат на 2500 співробітників

Європейська комісія повинна відмовитися від планів найняти близько 2500 співробітників і збільшити адміністративні витрати в той час, коли столиці просять затягнути паски. вважають міністри з дев'яти країн ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

У листі на ім'я комісара з питань бюджету Пйотра Серафіна, ініційованому Австрією, міністри схвалюють плани виконавчої влади ЄС щодо оптимізації наступного довгострокового бюджету блоку, відомого як Багаторічна фінансова рамка (БФР).

Однак вони критикують прохання Комісії про збільшення фінансування для найму нових співробітників та розширення адміністративних можливостей. Загальна сума коштів, яку Комісія просить для найму додаткових 2500 державних службовців протягом терміну дії МФР (2028-2034), становить приблизно 1,4 млрд євро, повідомили підписанти листа.

"Ми очікуємо, що Комісія представить амбітні, кількісно виражені пропозиції як безпосередній внесок у поточні переговори щодо наступної БФР, зокрема щодо адміністративної системи ЄС, яка відображає виклики нашого часу", – йдеться в листі, підписаному міністрами Австрії, Чехії, Данії, Німеччини, Естонії, Латвії, Швеції, Фінляндії та Нідерландів.

"У цьому контексті запропоноване [Комісією] збільшення на 2500 посад, а також загальне значне збільшення розділу 4 (адміністрація) суперечить заявленим цілям ефективності, стриманості та реформ і ризикує підірвати довіру до ширшої пропозиції щодо БФР". Розділ 4 БФР на 2028-2034 роки стосується адміністративних витрат.

Країни ЄС знаходяться в процесі переговорів щодо свого наступного довгострокового бюджету після початкової пропозиції Комісії, представленої в липні 2025 року. Цей складний процес триває роками і залучає всі три ключові інституції ЄС: Комісію, Раду та Парламент. Водночас Комісія проводить масштабний перегляд, спрямований на раціоналізацію власних процесів.

Підписанти заявляють, що виконавча влада ЄС повинна застосовувати до себе ті самі принципи, яких вона вимагає від країн-членів.

"Тиск на національні уряди з метою підвищення ефективності державних видатків посилюється", – йдеться в листі. "Країни-члени, часто на прохання Комісії, відреагували складними реформами, спрямованими на підвищення ефективності, скорочення штатів та економію коштів", – додали підписанти.

Далі в листі Комісії рекомендується "значно підвищити рівень амбіцій у цій сфері".

"Довіра до Європейської комісії, яка вимагає від держав-членів бюджетної дисципліни, значною мірою залежить від дотримання нею власних принципів. Якщо національні адміністрації по всій Європі мають скорочувати державні видатки, ми очікуємо, що такі ж суворі правила застосовуватимуться і до Європейської комісії", – зазначила в письмових коментарях міністр Європи, інтеграції та сім'ї Австрії Клаудія Бауер.

"У час, коли національні уряди перебувають під величезним фінансовим тиском, істотне збільшення адміністративних посад в ЄС ризикує надіслати громадянам неправильний сигнал", – додала вона.

Раніше стало відомо, що Європейський парламент скасовує подкасти, відмовляється від планів розширення заходів для відвідувачів та скорочує внутрішні публікації в рамках заходів з економії коштів.

Нагадаємо, у листопаді співробітники парламенту Румунії влаштували спонтанну акцію протесту через свої заробітні плати.

Перед цим прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан закликав обмежити закордонні поїздки членів уряду та інших посадовців з метою ефективного використання державних коштів.