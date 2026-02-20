Керівниця ЄЦБ збирається бути на посаді до кінця терміну повноважень

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що "базовим сценарієм" є завершення її терміну повноважень на чолі інституції єврозони.

Про це вона сказала в інтерв'ю The Wall Street Journal, передає "Європейська правда".

"Коли я оглядаюся на всі ці роки, я думаю, що ми багато чого досягли, що я багато чого досягла", – заявила Лагард.

"Нам потрібно консолідуватися і переконатися, що це дійсно міцно і надійно. Тому мій базовий сценарій полягає в тому, що це займе час до кінця мого терміну повноважень", – сказала вона.

Лагард відмовилася в інтерв'ю коментувати повідомлення Financial Times.

Згідно з повідомленням, пішовши раніше, Лагард дасть німецькому канцлеру Фрідріху Мерцу і французькому президенту Емманюелю Макрону час, щоб допомогти визначити наступника перед президентськими виборами у Франції в квітні 2027 року.

Лагард, французька політикиня і юристка, була призначена головою ЄЦБ у листопаді 2019 року після восьмирічної роботи на посаді голови Міжнародного валютного фонду.

Вона заявила Wall Street Journal, що вважає своєю місією в ЄЦБ забезпечення цінової та фінансової стабільності, а також "захист євро, забезпечення його міцності та стабільності, а також відповідності майбутньому Європи".

У 2024 році опитування майже 1160 працівників Європейського центрального банку, регулятора єврозони, виявило, що більшість негативно та вкрай негативно оцінює перші чотири з восьми років діяльності його голови Крістін Лагард.