ЗМІ: глава Європейського центробанку може достроково піти з посади

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард планує покинути свою посаду до президентських виборів у Франції наступного року, щоб Емманюель Макрон міг взяти участь у виборі її наступника.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерело, обізнане з цим питанням,, передає "Європейська правда".

Термін повноважень Лагард закінчується в жовтні 2027 року, але деякі побоюються, що ультраправі можуть перемогти на президентських виборах у Франції навесні 2027 року, що ускладнить вибір нового керівника найважливішої фінансової інституції Європи.

FT повідомляє, що Лагард ще не визначилася з точним терміном свого відходу, але хотіла б, щоб Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц були ключовими фігурами у виборі її наступника.

"Президентка Лагард повністю зосереджена на своїй місії і не прийняла жодного рішення щодо закінчення свого терміну повноважень", – заявив представник ЄЦБ.

Повідомлення FT з'явилося лише через тиждень після того, як голова Банку Франції Франсуа Віллеруа де Гальо заявив, що піде у відставку в червні цього року, більш ніж за рік до закінчення свого терміну, що дозволить Макрону призначити його наступника до президентських виборів, на яких перемогу може здобути ультраправий кандидат.

Хоча вибір наступника Лагард належить усім лідерам 21 країни єврозони, минулий досвід показує, що будь-який успішний кандидат повинен мати підтримку як Німеччини, так і Франції, щоб отримати цю посаду.

Офіційних кандидатів на цю посаду ще немає, але в колах ЄЦБ вже з'явилося кілька імен потенційних президентів ЄЦБ. Найбільш відомими серед них є колишній глава центрального банку Нідерландів Клаас Кнот і генеральний директор Банку міжнародних розрахунків Пабло Ернандес де Кос.

Непоновлюваний термін повноважень Лагард у ЄЦБ триває до 31 жовтня 2027 року. До того, як очолити ЄЦБ, вона була керуючим директором Міжнародного валютного фонду з 2011 по 2019 рік, а до того – міністром фінансів Франції.

У 2024 році опитування майже 1160 працівників Європейського центрального банку, регулятора єврозони, виявило, що більшість негативно та вкрай негативно оцінює перші чотири з восьми років діяльності його голови Крістін Лагард.

