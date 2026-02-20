Глава ЕЦБ собирается оставаться на посту до конца срока полномочий
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что "базовым сценарием" является завершение ее срока полномочий во главе института еврозоны.
Об этом она сказала в интервью The Wall Street Journal, передает "Европейская правда".
"Когда я оглядываюсь на все эти годы, я думаю, что мы многого достигли, что я многого достигла", – заявила Лагард.
"Нам нужно консолидироваться и убедиться, что это действительно прочно и надежно. Поэтому мой базовый сценарий заключается в том, что это займет время до конца моего срока полномочий", – сказала она.
Лагард отказалась в интервью комментировать сообщения Financial Times.
Согласно сообщению, уйдя раньше, Лагард даст немецкому канцлеру Фридриху Мерцу и французскому президенту Эмманюэлю Макрону время, чтобы помочь определить преемника перед президентскими выборами во Франции в апреле 2027 года.
Лагард, французский политик и юрист, была назначена председателем ЕЦБ в ноябре 2019 года после восьмилетней работы на посту главы Международного валютного фонда.
Она заявила Wall Street Journal, что считает своей миссией в ЕЦБ обеспечение ценовой и финансовой стабильности, а также "защиту евро, обеспечение его прочности и стабильности, а также соответствия будущему Европы".
В 2024 году опрос почти 1160 работников Европейского центрального банка, регулятора еврозоны, выявил, что большинство негативно и крайне негативно оценивает первые четыре из восьми лет деятельности его председателя Кристин Лагард.