Західні посольства вшановують пам'ять загиблих на Майдані

Низка західних дипломатичних місій в Україні опублікували пам’ятні дописи до річниці розстрілів на Майдані під час Революції Гідності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Представництво ЄС в Україні 20 лютого опублікувало допис у пам’ять про героїв "Небесної сотні".

"Їхня боротьба за свободу, гідність і демократичний вибір залишається наріжним каменем європейського шляху України. Європейський Союз солідарний з Україною у вшануванні їхньої жертви та у відстоюванні цінностей, які вони захищали", – написали на сторінці посольства.

У посольстві Німеччини зазначили, що разом з українцями згадують тих, хто 12 років тому заплатив найвищу ціну, відстоюючи європейський вибір України та право самостійно визначати своє майбутнє.

Сьогодні разом з Україною вшановуємо пам’ять Героїв Небесної Сотні – тих, хто 12 років тому заплатив найвищу ціну, відстоюючи європейський вибір України та право самостійно визначати своє майбутнє.



Глибока шана всім захисникам України. Підтримка Німеччини непохитна. #МиРазом. pic.twitter.com/xyIzZLHpmD – Посольство Німеччини (@GermanyinUA) February 20, 2026

"Глибока шана всім захисникам України. Підтримка Німеччини непохитна", – додають у заяві.

В дописі посольства Франції зазначили, що Україна у триваючій війні фактично продовжує боротьбу, що почалася 12 років тому на Майдані з відстоювання європейського майбутнього країни.

