Западные посольства чтят память погибших на Майдане

Ряд западных дипломатических миссий в Украине опубликовали памятные сообщения к годовщине расстрелов на Майдане во время Революции достоинства.

Представительство ЕС в Украине 20 февраля опубликовало сообщение в память о героях "Небесной сотни".

"Их борьба за свободу, достоинство и демократический выбор остается краеугольным камнем европейского пути Украины. Европейский Союз солидарен с Украиной в чествовании их жертвы и в отстаивании ценностей, которые они защищали", – написали на странице посольства.

В посольстве Германии отметили, что вместе с украинцами вспоминают тех, кто 12 лет назад заплатил самую высокую цену, отстаивая европейский выбор Украины и право самостоятельно определять свое будущее.

Сьогодні разом з Україною вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні – тих, хто 12 років тому заплатив найвищу ціну, відстоюючи європейський вибір України та право самостійно визначати своє майбутнє.

Глибока шана всім захисникам України. Підтримка Німеччини непохитна. #МиРазом.



Глибока шана всім захисникам України. Підтримка Німеччини непохитна.

"Глубокое уважение всем защитникам Украины. Поддержка Германии непоколебима", – добавляют в заявлении.

В сообщении посольства Франции отметили, что Украина в продолжающейся войне фактически продолжает борьбу, начавшуюся 12 лет назад на Майдане, за отстаивание европейского будущего страны.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна отметил, что события Революции достоинства так и не стали "историей в прошлом", потому что эта борьба Украины за достоинство, свободу и право определять свое будущее продолжается до сих пор.

"Украинский народ защищает не только свою землю. Он защищает основополагающие ценности, которые объединяют всех нас – свободу, право на самоопределение, демократию... Его храбрость напоминает миру, что свобода не является данностью – ее защищают и несут в будущее те, кто отказывается сдаваться", – написал Тсахкна.

Today, on Ukraine’s Revolution of Dignity Day, we stand in solidarity with the brave people of Ukraine. 💙💛



Since the days of the Revolution of Dignity, this has never been just history, it is an ongoing fight. A fight for dignity, for freedom, for the right to choose their own… pic.twitter.com/rau7TJO7cx – Margus Tsahkna (@Tsahkna) February 20, 2026

