П'ять членів НАТО домовилися про виробництво низькобюджетних дронів

Німеччина, Франція, Італія, Польща та Велика Британія в п'ятницю заявили, що будуть спільно розробляти нові недорогі автономні дрони, оскільки НАТО намагається посилити свою протиповітряну оборону проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Міністри оборони п'яти країн заявили, що запустять ініціативу під назвою "Недорогі ефектори та автономні платформи" (LEAP) з метою виробництва дронів протягом року.

"Разом ми маємо одне з найкращих у світі обладнань для збивання повітряних загроз. Ми впевнені, що це перший крок у серії ініціатив, які, сподіваємося, будуть реалізовані", – заявив журналістам заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поллард після зустрічі в Кракові.

Ініціатива відображає стурбованість щодо захисту європейського повітряного простору після серії повітряних вторгнень на територію НАТО минулого року, від російських винищувачів над Естонією до роїв дронів, що вторглися в повітряний простір Польщі.

Хоча НАТО нейтралізував загрози, він зазнав критики за те, що залучив винищувачі вартістю в мільйони доларів для збиття дронів, які коштують тисячі доларів.

"Проблема полягає в тому, щоб ефективно збивати відносно недорогі ракети, дрони та інші загрози, з якими ми стикаємося", – заявив Поллард журналістам.

"Ми повинні переконатися, що вартість захисту відповідає вартості загроз", – сказав він, додавши, що ініціатива щодо дронів передбачає нові зобов'язання п'яти країн на суму "кілька мільйонів євро".

Ця програма є частиною ширших зусиль Європи, спрямованих на те, щоб взяти на себе відповідальність за власну оборону, на тлі інтенсивного тиску з боку адміністрації Трампа і сумнівів щодо прихильності Вашингтона до НАТО.

