Пять членов НАТО договорились о производстве недорогих дронов

Германия, Франция, Италия, Польша и Великобритания в пятницу заявили, что будут совместно разрабатывать новые недорогие автономные дроны, поскольку НАТО пытается усилить свою противовоздушную оборону против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Министры обороны пяти стран заявили, что запустят инициативу под названием "Недорогие эффекторы и автономные платформы" (LEAP) с целью производства дронов в течение года.

"Вместе мы имеем одно из лучших в мире оборудований для сбивания воздушных угроз. Мы уверены, что это первый шаг в серии инициатив, которые, надеемся, будут реализованы", – заявил журналистам заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард после встречи в Кракове.

Инициатива отражает обеспокоенность по поводу защиты европейского воздушного пространства после серии воздушных вторжений на территорию НАТО в прошлом году, от российских истребителей над Эстонией до роев дронов, вторгшихся в воздушное пространство Польши.

Хотя НАТО нейтрализовало угрозы, оно подверглось критике за то, что привлекло истребители стоимостью в миллионы долларов для сбивания дронов, которые стоят тысячи долларов.

"Проблема заключается в том, чтобы эффективно сбивать относительно недорогие ракеты, дроны и другие угрозы, с которыми мы сталкиваемся", – заявил Поллард журналистам.

"Мы должны убедиться, что стоимость защиты соответствует стоимости угроз", – сказал он, добавив, что инициатива по дронам предусматривает новые обязательства пяти стран на сумму "несколько миллионов евро".

Эта программа является частью более широких усилий Европы, направленных на то, чтобы взять на себя ответственность за собственную оборону, на фоне интенсивного давления со стороны администрации Трампа и сомнений относительно приверженности Вашингтона к НАТО.

Напомним, в конце января в Польше дали старт созданию новейшей системы борьбы с дронами San.

Также сообщалось, что ЕС хочет создать альянс дронов с Украиной в начале 2026 года.