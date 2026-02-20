Зеленський допускає ще один раунд перемовин з РФ і США у лютому

Президент України Володимир Зеленський допускає, що до кінця лютого може відбутися ще один раунд перемовин з РФ і США про потенційні параметри завершення війни.

Про це він повідомив після конфіденційної доповіді української делегації про попередній раунд у Женеві, пише "Європейська правда".

Зеленський 20 лютого розповів, що заслухав детальну доповідь української переговорної команди за підсумками зустрічей у Женеві – зокрема, про деталі, які було надто ризиковано обговорювати дистанційно.

"Ми вважаємо, що реальні можливості завершити війну достойно залишаються, і може значно допомогти здатність світу тиснути на агресора, щоб надійний мир прийшов на зміну війні. Розраховуємо, що вже найближчим часом, у лютому, вдасться організувати ще один раунд перемовин і що цей раунд може стати справді результативним", – зазначив президент.

За його словами, "українські відповіді на найскладніші питання напередодні наступної зустрічі готові" і пріоритети для українських перемовників вже визначені.

"Працюємо далі і для готовності лідерів зустрічатись та вирішувати те, що поки що не вирішується на рівні команд. Саме лідерський формат може стати багато в чому вирішальним, і Україна готова до такого формату", – додав Зеленський.

Він зазначив, що сподівається на прогрес також у гуманітарних питаннях, зокрема щодо звільнення полонених, та бачить шанси на наступний обмін найближчим часом.

Раніше Володимир Зеленський після зустрічей у Женеві сказав, що бачить прогрес в перемовинах за військовим напрямком, але не політичним.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц бачить мало шансів на швидке завершення російсько-української війни шляхом переговорів.