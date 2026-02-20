Зеленский допускает еще один раунд переговоров с РФ и США в феврале

Президент Украины Владимир Зеленский допускает, что до конца февраля может состояться еще один раунд переговоров с РФ и США о потенциальных параметрах завершения войны.

Об этом он сообщил после конфиденциального доклада украинской делегации о предыдущем раунде в Женеве, пишет "Европейская правда".

Зеленский 20 февраля рассказал, что заслушал подробный доклад украинской переговорной команды по итогам встреч в Женеве – в частности, о деталях, которые было слишком рискованно обсуждать дистанционно.

"Мы считаем, что реальные возможности завершить войну достойно остаются, и может значительно помочь способность мира давить на агрессора, чтобы надежный мир пришел на смену войне. Рассчитываем, что уже в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров и что этот раунд может стать действительно результативным", – отметил президент.

По его словам, "украинские ответы на самые сложные вопросы накануне следующей встречи готовы" и приоритеты для украинских переговорщиков уже определены.

"Работаем дальше – и для готовности лидеров встречаться и решать то, что пока не решается на уровне команд. Именно лидерский формат может стать во многом решающим, и Украина готова к такому формату", – добавил Зеленский.

Он отметил, что надеется на прогресс также в гуманитарных вопросах, в частности по освобождению пленных, и видит шансы на следующий обмен в ближайшее время.

Ранее Владимир Зеленский после встреч в Женеве сказал, что видит прогресс в переговорах по военному направлению, но не политическому.

Канцлер Германии Фридрих Мерц видит мало шансов на быстрое завершение российско-украинской войны путем переговоров.