Швейцария отправила Украине партию энергетического оборудования
Швейцария начала операцию по передаче энергетического оборудования для восстановления украинской энергосистемы – первые грузовики с технической помощью уже отправились в Украину.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило МИД Швейцарии
Эта поставка является частью комплексного пакета поддержки, утвержденного Федеральным советом Швейцарии.
"Швейцарское энергетическое оборудование загружают на грузовики, которые направляются в Украину", – говорится в сообщении швейцарского министерства.
Общая стоимость помощи составляет 32 миллиона швейцарских франков (примерно 35 миллионов евро).
Напомним, Украина договорилась о получении выведенного из эксплуатации оборудования шести европейских ТЭЦ и ТЭС для украинских станций.
В Еврокомиссии заявили, что энергетическая помощь от ЕС помогла обеспечить светом примерно 9 млн украинцев, что эквивалентно населению Австрии.