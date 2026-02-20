Швейцария отправила Украине партию энергетического оборудования

Швейцария начала операцию по передаче энергетического оборудования для восстановления украинской энергосистемы – первые грузовики с технической помощью уже отправились в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило МИД Швейцарии

Эта поставка является частью комплексного пакета поддержки, утвержденного Федеральным советом Швейцарии.

"Швейцарское энергетическое оборудование загружают на грузовики, которые направляются в Украину", – говорится в сообщении швейцарского министерства.

Общая стоимость помощи составляет 32 миллиона швейцарских франков (примерно 35 миллионов евро).

Напомним, Украина договорилась о получении выведенного из эксплуатации оборудования шести европейских ТЭЦ и ТЭС для украинских станций.

В Еврокомиссии заявили, что энергетическая помощь от ЕС помогла обеспечить светом примерно 9 млн украинцев, что эквивалентно населению Австрии.