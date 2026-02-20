У Молдові взяли під арешт трьох затриманих у справі замовних убивств в Україні

Трьох осіб, затриманих у Молдові у справі про підготовку замовних вбивств в Україні, помістили під попередній арешт на 30 діб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило видання Newsmaker з посиланням на Прокуратуру з боротьби з організованою злочинністю та особливими справами (PCCOCS).

Суд Кишинева сектора Чекани схвалив запит прокурорів про арешт трьох підозрюваних. Серед них – ймовірний організатор схеми, який, як стверджують правоохоронці, діяв за вказівкою російських спецслужб.

Ще один затриманий залишається під слідством. Прокуратура продовжує розслідування.

Як прокуратура окремо повідомила на своєму сайті, цілями замовних вбивств були відомий журналіст, включений в Росії до списку "екстремістів" і оголошений в розшук, один із керівників стратегічного державного підприємства, діючі військовослужбовці Головного управління розвідки Міністерства оборони України, включаючи бійців Іноземного легіону.

В обмін на виконання вбивств виконавці мали отримати винагороду на електронні гаманці від організатора злочинного угруповання.

Правоохоронці встановили, що підготовка до замовних вбивств розпочалася в грудні 2025 року.

На першому етапі підготовки один із затриманих нібито переконав двох осіб з Молдови поїхати до Києва для розвідки місцевості. Там двоє чоловіків маскували свою діяльність під роботу кур'єрами компанії з доставки їжі. Насправді вони дізналися необхідну інформацію про осіб, яких мали вбити.

На другому етапі, також у грудні 2025 року, підозрюваний нібито отримав вказівку знайти осіб, які вміють користуватися зброєю, що він і зробив: нібито переконав одинадцять осіб (ідентифікованих на цей час) взяти участь у вбивствах в Україні.

Згодом, за вказівкою підозрюваного, виконавці запланованих вбивств в Україні нібито придбали зброю та боєприпаси. Врешті-решт, члени злочинного угруповання вивчили маршрути пересування жертв для подальшого виконання вбивств і розподілили між собою ролі. Однак вони були затримані як у Молдові, так і в Україні, перш ніж змогли здійснити вбивства.

Головний підозрюваний, який виконував роль рекрутера, є уродженцем Кишинева, йому 30 років, раніше він був засуджений у Росії за торгівлю наркотиками. Згодом його перевели до Молдови, де він відбував покарання до 2022 року. Він нібито підтримував контакт з координаторами спеціальних служб Росії через мобільний додаток Telegram. Інші затримані в Молдові – це двоє співмешканців і ще один молодий чоловік.

Напередодні молдовські правоохоронці повідомили, що молдовська поліція та українські правоохоронні органи в рамках спільної слідчої групи проводять кримінальне розслідування щодо підготовки фізичної ліквідації кількох публічних осіб в Україні.

В Офісі Генерального прокурора України розповіли подробиці спільного з молдовськими партнерами викриття організованої групи