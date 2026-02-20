В Молдове арестовали троих задержанных по делу о заказных убийствах в Украине

Трое человек, задержанных в Молдове по делу о подготовке заказных убийств в Украине, помещены под предварительный арест на 30 суток.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание Newsmaker со ссылкой на Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (PCCOCS).

Суд Кишинева сектора Чеканы одобрил запрос прокуроров об аресте трех подозреваемых. Среди них – вероятный организатор схемы, который, как утверждают правоохранители, действовал по указанию российских спецслужб.

Еще один задержанный остается под следствием. Прокуратура продолжает расследование.

Как прокуратура отдельно сообщила на своем сайте, целями заказных убийств были известный журналист, включенный в России в список "экстремистов" и объявленный в розыск, один из руководителей стратегического государственного предприятия, действующие военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны Украины, включая бойцов Иностранного легиона.

В обмен на выполнение убийств исполнители должны были получить вознаграждение на электронные кошельки от организатора преступной группировки.

Правоохранители установили, что подготовка к заказным убийствам началась в декабре 2025 года.

На первом этапе подготовки один из задержанных якобы убедил двух человек из Молдовы поехать в Киев для разведки местности. Там двое мужчин маскировали свою деятельность под работу курьерами компании по доставке еды. На самом деле они узнали необходимую информацию о лицах, которых должны были убить.

На втором этапе, также в декабре 2025 года, подозреваемый якобы получил указание найти лиц, умеющих пользоваться оружием, что он и сделал: якобы убедил одиннадцать человек (идентифицированных на данный момент) принять участие в убийствах в Украине.

Впоследствии, по указанию подозреваемого, исполнители запланированных убийств в Украине якобы приобрели оружие и боеприпасы. В конце концов, члены преступной группировки изучили маршруты передвижения жертв для дальнейшего совершения убийств и распределили между собой роли. Однако они были задержаны как в Молдове, так и в Украине, прежде чем смогли совершить убийства.

Главный подозреваемый, который выполнял роль рекрутера, является уроженцем Кишинева, ему 30 лет, ранее он был осужден в России за торговлю наркотиками. Впоследствии его перевели в Молдову, где он отбывал наказание до 2022 года. Он якобы поддерживал контакт с координаторами спецслужб России через мобильное приложение Telegram. Другие задержанные в Молдове – это двое сожителей и еще один молодой человек.

Накануне молдавские правоохранители сообщили, что молдавская полиция и украинские правоохранительные органы в рамках совместной следственной группы проводят уголовное расследование по подготовке физической ликвидации нескольких публичных лиц в Украине.

В Офисе Генерального прокурора Украины рассказали подробности совместного с молдавскими партнерами разоблачения организованной группы.