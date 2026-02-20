Федоров: Польша продолжает финансировать работу более 30 тысяч терминалов Starlink

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Польша продолжает финансировать работу почти 30 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink в Украине.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

По словам Федорова, речь идет о более чем 29 тысячах терминалов спутниковой связи Starlink в Украине.

"Это позволяет нашим людям оставаться на связи, несмотря на все вызовы", – подчеркнул он.

Министр выразил благодарность министру цифровизации Польши Кшиштофу Гавковскому и правительству Польши за "непоколебимую поддержку".

Напомним, 27 января глава МИД Польши призвал Маска прекратить использование армией России Starlink для ударов по украинским городам. Сикорский тогда написал, что получение прибыли от военных преступлений может навредить бизнесу Маска.

В ответ на это бизнесмен назвал министра "слинявым недоумком" и отметил, что Starlink является критически важным для украинской армии.

В итоге Илон Маск откликнулся на запрос министра обороны Украины Михаила Федорова помочь решить проблему использования Starlink на российских ударных БПЛА.

5 февраля у россиян массово перестали работать терминалы Starlink. Оккупанты жалуются на невозможность восстановить связь и что это скажется на координации действий врага по всей линии фронта.