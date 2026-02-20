Стало известно, как Орбан заблокировал 90 млрд для Украины

Венгрия заблокировала кредит в 90 млрд евро для Украины от ЕС, отказавшись проголосовать за один из трех утвержденных Европейским парламентом документов, необходимых для выделения средств, – изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы.



Об этом стало известно корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе от информированных источников в ЕС, пожелавших остаться неназванными.



Венгрия отказалась проголосовать за внесение изменений в долгосрочную финансовую рамку ЕС на 2021-2027 годы и этим заблокировала процесс предоставления Украине 90 млрд евро от ЕС.



Для того чтобы предоставить кредит для Украины на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, необходимо утвердить три законодательных акта ЕС (регламенты): об имплементации усиленного сотрудничества по учреждению кредита поддержки Украины на 2026 и 2027 годы; о внесении изменений в Фонд для Украины (Ukraine Facility) и о внесении изменений в многолетнюю финансовую рамку на 2021-2027 годы.



Все три уже одобрены Европейским парламентом и находятся на последней стадии утверждения – в Совете ЕС.



Планировалось, что документы будут приняты Советом ЕС и подписаны в Европарламенте 24 февраля, в честь годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.



Одобрение первых двух документов может состояться квалифицированным большинством голосов государств ЕС, но третьего – изменения в долгосрочный бюджет ЕС – только единогласно.



Именно принятие изменений в бюджет Венгрия заблокировала в пятницу, 20 февраля.



Два других документа приняты на уровне Комитета постоянных представителей (Coreper) и готовы к финализации и подписанию во вторник, 24 февраля.



Как сообщала "Европейская правда", Венгрия угрожает блокировать 90 млрд для Украины, пока Киев не возобновит транзит российской нефти в Европу через нефтепровод "Дружба".



Напомним, Европейский совет согласился предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС. Но Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в этой схеме.