СМИ: один из сценариев США предусматривает ликвидацию верховного лидера Ирана и его сына

Соединенные Штаты имеют несколько вариантов силовых действий против Ирана, если потеряют надежду добиться уступок Тегерана по его ядерной программе дипломатическим путем, и один из них предусматривает ликвидацию верховного лидера Ирана и его сына.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Axios, пишет "Европейская правда".

Пентагон якобы предложил Трампу ряд вариантов действий на случай, если Иран не согласится ни на какие уступки по своей ядерной программе, и США решат применить силу.

Один из них предусматривает ликвидацию верховного лидера Али Хаменеи и его сына, который считается вероятным преемником, и еще ряда мулл из иранской верхушки – об этом сказал один из советников, а еще один источник подтвердил, что такой сценарий "лежит на столе" уже несколько недель.

Одновременно у Трампа готовы рассматривать компромисс, по которому Иран может продолжить обогащение урана в формате, который не позволит ему получить ядерное оружие, рассказал один из американских высокопоставленных чиновников.

"Президент Трамп будет готов принять договоренность, если она будет основательной и если он сможет политически "продать" ее дома. Если Иран хочет предотвратить удары, они должны выйти к нам с предложением, от которого мы не можем отказаться. Они же продолжают игнорировать "окно возможности", – прокомментировал собеседник, добавив, что у Трампа не собираются долго терпеть "игру" со стороны Ирана.

Еще один источник, приближенный к переговорам США и Ирана, говорит, что от посредников из Катара и Омана звучат настаивания, что компромисс должен быть таким, чтобы обе стороны могли называть результат своей победой, и быть приемлемым также для стран Персидского залива и Израиля.

Ряд советников Трампа призывают его действовать сдержанно, поскольку чем больше сил США стягивают в регион, тем убедительнее становится давление на Иран. Однако даже наиболее приближенные к президенту советники признают, что понятия не имеют, каким будет в итоге его решение и когда это решение будет принято.

20 февраля Дональд Трамп публично сказал, что рассмотрит возможность ограниченных ударов по Ирану.

Как известно, в последние дни нарастают признаки того, что США в ближайшее время могут начать масштабную вооруженную операцию против Ирана. Уже несколько недель США наращивают военное присутствие в регионе.

Многочисленные СМИ со ссылкой на собеседников в администрации сообщали, что военные приготовления к операции фактически завершены и она могла бы начаться уже в эти выходные, однако Дональд Трамп еще не принял решение.

Иран предупредил ООН, что будет атаковать американские базы, если США применят силу.

По данным СМИ, Британия не позволила США использовать свои базы для ударов по Ирану.