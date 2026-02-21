В Норвегии поддержка монархии обвалилась до рекордного минимума после скандала с Эпштейном

Поддержка монархии в Норвегии в феврале достигла рекордного минимума – 60%, при этом, стремительное падение с 70% произошло всего за месяц.

Об этом свидетельствует опрос Norstat по заказу NRK, пишет "Европейская правда".

По данным нового опроса, о поддержке монархии заявили 60% норвежцев, тогда как в январе этот показатель еще составлял 70%.

Это самый низкий уровень поддержки из тех, которые когда-либо фиксировались данным опросом. Предыдущий минимум, 62%, фиксировали в сентябре 2024 года – вскоре после тогдашнего ареста сына кронпринцессы Мариуса Борга Хойби.

При этом, отношение к большинству лиц из королевской семьи остается достаточно положительным, король Харальд имеет самую высокую поддержку – на 9,2 из 10. В то же время оценка кронпринцессы Метте-Марит ухудшилась с 7,9 в предыдущем опросе до 3,7 по десятибалльной шкале.

Сбор данных проводился 17-19 февраля, всего опросили 1009 респондентов. Возможная погрешность составляет +/– 3 процентных пункта.

Подробнее о том, как публикация материалов дела Эпштейна ударила по королевской семье Норвегии, читайте в статье Конец монархии? Как дружба принцессы с Эпштейном может изменить систему власти в Норвегии.

Беспрецедентные события из-за фактов из дела Эпштейна развернулись также в Британии. На этой неделе брата короля Великобритании Чарльза III, Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, задерживали и забирали на 12-часовой допрос, после чего отпустили. Это стало первым случаем ареста члена королевской семьи с 1649 года.

Большинство британцев выступают за то, чтобы после этих событий отстранить его от линии престолонаследия.