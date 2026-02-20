Більшість британців – за усунення Ендрю від лінії престолонаслідування 

Більшість британців виступають за те, щоб усунути брата короля Ендрю Маунтбеттена-Віндзора від лінії престолонаслідування після його арешту 19 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Ендрю є восьмим у черзі на престол після принца Вільяма, його трьох дітей, а також принца Гаррі і його двох дітей.

Попри те, що торік його брат, король Чарльз III, позбавив Ендрю королівських титулів, він залишається в лінії престолонаслідування, оскільки для зміни цього статусу потрібне законодавче рішення – ухвалення акта парламенту.

Це означало б обговорення питання депутатами, чого, як повідомляють, у Букінгемському палаці намагаються уникнути.

Згідно з опитуванням YouGov, 82% респондентів вважають, що Ендрю слід усунути від лінії престолонаслідування; 6% із цим не погоджуються, а 12% відповіли, що не знають.

Експринца заарештували 19 лютого за підозрою у зловживаннях державною посадою. Згодом його звільнили під слідство після того, як його допитували за підозрою у зловживаннях державним службовим становищем.

Це стало першим випадком арешту члена королівської родини з 1649 року.

У файлах, оприлюднених Міністерством юстиції США на початку лютого, стверджувалося, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор передавав офіційні британські торговельні документи Епштейну.

