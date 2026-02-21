Сікорський обурений рішенням Угорщини про 90 млрд для України

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорстки заявив, що обурений, але не здивований рішенням Угорщини блокувати кредит у 90 млрд євро для України від ЄС.

Про це він сказав RMF FM у Брюсселі, передає "Європейська правда".

"Обурює, але не дивує" – заявив він.

"Путін, мабуть, віддячить", – додав міністр закордонних справ, маючи на увазі відносини Орбана з Кремлем.

Угорщина заблокувала кредит у 90 млрд євро для України від ЄС, відмовившись проголосувати за один з трьох затверджених Європейським парламентом документів, необхідних для виділення коштів – зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки.

Всі три вже схвалені Європейським парламентом і знаходяться на останній стадії затвердження – у Раді ЄС.

Планувалося, що документи будуть ухвалені Радою ЄС та підписані у Європарламенті 24 лютого, на честь річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Європейська комісія очікує, що Угорщина та інші держави-члени Євросоюзу дотримаються домовленості, досягнутої на рівні лідерів ЄС 19 грудня 2025 року, та ухвалить надання Україні кредиту у 90 млрд євро на 2026-27 роки.