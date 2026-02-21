Сикорский возмущен решением Венгрии о 90 млрд для Украины

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что возмущен, но не удивлен решением Венгрии заблокировать кредит в 90 млрд евро для Украины от ЕС.

Об этом он сказал RMF FM в Брюсселе, передает "Европейская правда".

"Возмущает, но не удивляет", – заявил он.

"Путин, видимо, отблагодарит", – добавил министр иностранных дел, имея в виду отношения Орбана с Кремлем.

Венгрия заблокировала кредит в 90 млрд евро для Украины от ЕС, отказавшись проголосовать за один из трех утвержденных Европейским парламентом документов, необходимых для выделения средств – изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы.

Все три уже одобрены Европейским парламентом и находятся на последней стадии утверждения – в Совете ЕС.

Планировалось, что документы будут приняты Советом ЕС и подписаны в Европарламенте 24 февраля, в честь годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Европейская комиссия ожидает, что Венгрия и другие государства-члены Евросоюза соблюдут договоренность, достигнутую на уровне лидеров ЕС 19 декабря 2025 года, и примут решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-27 годы.