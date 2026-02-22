Очільник Міноборони Британії: хочу бути міністром, який відправить війська в Україну

Очільник Міністерства оборони Британії Джон Гілі заявив, що сподівається стати першим міністром оборони, який розгорне британські війська в Україні, оскільки це стане сигналом про закінчення війни.

Про це він написав у колонці для видання The Telegraph, присвяченій 4 річниці повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє "Європейська правда".

Гілі заявив, що "2026 рік має стати роком, коли закінчиться ця жахлива війна".

"Немає важчого тягаря для будь-якого міністра оборони чи уряду, ніж відправлення наших збройних сил на операції. Я хочу бути міністром оборони, який відправить британські війська в Україну, – бо це означатиме, що ця війна нарешті закінчилася. Це означатиме, що ми домоглися миру в Україні. А безпечна Європа потребує сильної, суверенної України", – написав Гілі.

Він також висловив вдячність за військову підтримку та щедрість британського народу, який "відкрив свої двері" для українських біженців у перші тижні після початку російської агресії.

"Я пишаюся тим, що Велика Британія об’єдналася заради України. Я пишаюся найвищим рівнем військової підтримки, яку ми надаємо цього року", – зауважив британський міністр.

Гілі також висловив похвалу українцям, які продовжують "боротися з тією ж величезною відвагою, яку вони продемонстрували 24 лютого 2022 року".

"Ми ставимо Україну в найсильніше можливе становище, щоб вона могла досягти справедливого і тривалого миру на своїх умовах. Українці показали, що не бояться російської агресії. Єдине, чого боїться Україна, – це втома Заходу. Але, як знає президент Зеленський, друзі України ніколи не втомляться", – запевнив Хілі.

Напередодні колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Велика Британія та її союзники повинні негайно відправити до України війська, щоб "перемкнути вимикач" у голові російського правителя Владіміра Путіна.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що Сполучені Штати будуть головними у моніторингу припинення бойових дій після досягнення мирної угоди з Росією.