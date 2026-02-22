Глава Минобороны Британии: хочу быть министром, который отправит войска в Украину

Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили заявил, что надеется стать первым министром обороны, который развернет британские войска в Украине, поскольку это станет сигналом об окончании войны.

Об этом он написал в колонке для издания The Telegraph, посвященной 4-й годовщине полномасштабного вторжения России, сообщает "Европейская правда".

Хили заявил, что "2026 год должен стать годом, когда закончится эта ужасная война".

"Нет более тяжелого бремени для любого министра обороны или правительства, чем отправка наших вооруженных сил на операции. Я хочу быть министром обороны, который отправит британские войска в Украину, – потому что это будет означать, что эта война наконец закончилась. Это будет означать, что мы добились мира в Украине. А безопасная Европа нуждается в сильной, суверенной Украине", – написал Хили.

Он также выразил благодарность за военную поддержку и щедрость британского народа, который "открыл свои двери" для украинских беженцев в первые недели после начала российской агрессии.

"Я горжусь тем, что Великобритания объединилась ради Украины. Я горжусь высочайшим уровнем военной поддержки, которую мы оказываем в этом году", – отметил британский министр.

Хили также выразил похвалу украинцам, которые продолжают "бороться с той же огромной отвагой, которую они продемонстрировали 24 февраля 2022 года".

"Мы ставим Украину в самое сильное возможное положение, чтобы она могла достичь справедливого и длительного мира на своих условиях. Украинцы показали, что не боятся российской агрессии. Единственное, чего боится Украина, – это усталость Запада. Но, как знает президент Зеленский, друзья Украины никогда не устанут", – заверил Хили.

Накануне бывший премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания и ее союзники должны немедленно отправить в Украину войска, чтобы "переключить выключатель" в голове российского правителя Владимира Путина.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что Соединенные Штаты будут главными в мониторинге прекращения боевых действий после достижения мирного соглашения с Россией.