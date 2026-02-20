Зеленський: США будуть головуючими у моніторингу припинення вогню після війни

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати будуть головними у моніторингу припинення бойових дій після досягнення мирної угоди з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", глава держави сказав в онлайн-коментарі журналістам у п'ятницю.

Президент розповідав про результати тристоронніх переговорів у Женеві. Він зазначив, всі три сторони визнали: якщо буде закінчення війни, то моніторингом припинення вогню будуть займатися передусім американці.

"Вони будуть головуючими в цьому напрямку. І я думаю, що все ж таки це дуже важливий результат, який команда сьогодні привезла", – сказав Зеленський.

Зеленський також допускає, що до кінця лютого може відбутися ще один раунд перемовин з РФ і США про потенційні параметри завершення війни.

Раніше Зеленський після зустрічей у Женеві сказав, що бачить прогрес в перемовинах за військовим напрямком, але не політичним.