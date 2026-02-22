У Швейцарії допускають, що будуть змушені прийняти мита США як постійні

Швейцарії слід готуватися до того, що американські тарифи можуть залишитися чинними на постійній основі попри рішення Верховного суду США, ухвалене минулого тижня.

Як пише "Європейська правда", про це заявила в неділю очільниця Державного секретаріату з економічних питань (SECO), інформує агентство Reuters.

Швейцарія була серед країн, які потрапили в поле зору президента США Дональда Трампа після того, як торік він запровадив жорсткі тарифи проти партнерів у світі. Тоді Швейцарія отримала найвищу тарифну ставку в Європі, перш ніж її згодом знизили. Як наслідок, деякі швейцарські компанії одразу призупинили експорт своєї продукції до США.

Минулого тижня Верховний суд США скасував тарифну програму Трампа, однак той у відповідь оголосив про загальний тариф у 15% на інших правових підставах.

Керівниця SECO Елен Будлігер Артьєда, відомство якої вело технічні переговори зі Сполученими Штатами щодо тарифів, заявила швейцарській газеті SonntagsBlick, що очікує збереження цих тарифів.

"Підозрюю, що нам доведеться змиритися з тарифами США", – сказала Артьєда. Вона додала, що уряд США вказував на альтернативні юридичні шляхи для збереження тарифів – зокрема, посилався на міркування національної безпеки або на нібито недобросовісні торговельні практики.

За словами Артьєди, загальний рівень мит на швейцарські товари, ймовірно, залишиться загалом без істотних змін.

"Очевидно, що адміністрація США й надалі віддана своїм торговельним цілям: скороченню торговельного дефіциту США, досягненню більшої взаємності в міжнародній торгівлі та поверненню виробництва до Сполучених Штатів", – сказала посадовиця.

У листопаді Берн і Вашингтон досягли рамкової угоди, щоб уникнути повномасштабної торговельної війни. Відповідно до домовленостей, тарифи на швейцарський експорт до США було знижено з 39% до 15%. Натомість швейцарські компанії зобов’язалися інвестувати у США загалом 200 мільярдів доларів до кінця 2028 року.

Тоді сторони пообіцяли фіналізувати цю угоду до кінця березня, і переговори тривають.