В Швейцарии допускают, что будут вынуждены принять пошлины США как постоянные

Швейцарии следует готовиться к тому, что американские тарифы могут остаться в силе на постоянной основе, несмотря на решение Верховного суда США, принятое на прошлой неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила в воскресенье глава Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO), сообщает агентство Reuters.

Швейцария была среди стран, которые попали в поле зрения президента США Дональда Трампа после того, как в прошлом году он ввел жесткие тарифы против партнеров в мире. Тогда Швейцария получила самую высокую тарифную ставку в Европе, прежде чем ее впоследствии снизили. В результате некоторые швейцарские компании сразу приостановили экспорт своей продукции в США.

На прошлой неделе Верховный суд США отменил тарифную программу Трампа, однако тот в ответ объявил об общем тарифе в 15% на других правовых основаниях.

Руководитель SECO Элен Будлигер Артьеда, ведомство которой вело технические переговоры с Соединенными Штатами по тарифам, заявила швейцарской газете SonntagsBlick, что ожидает сохранения этих тарифов.

"Подозреваю, что нам придется смириться с тарифами США", – сказала Артьеда. Она добавила, что правительство США указывало на альтернативные юридические пути для сохранения тарифов – в частности, ссылалось на соображения национальной безопасности или на якобы недобросовестные торговые практики.

По словам Артьеды, общий уровень пошлин на швейцарские товары, вероятно, останется в целом без существенных изменений.

"Очевидно, что администрация США по-прежнему привержена своим торговым целям: сокращению торгового дефицита США, достижению большей взаимности в международной торговле и возвращению производства в Соединенные Штаты", – сказала чиновница.

В ноябре Берн и Вашингтон достигли рамочного соглашения, чтобы избежать полномасштабной торговой войны. Согласно договоренностям, тарифы на швейцарский экспорт в США были снижены с 39% до 15%. Взамен швейцарские компании обязались инвестировать в США в общей сложности 200 миллиардов долларов до конца 2028 года.

Тогда стороны пообещали финализировать это соглашение до конца марта, и переговоры продолжаются.