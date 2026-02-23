ЗМІ: Ісландія може влітку голосувати щодо відновлення переговорів щодо вступу в ЄС

Ісландія розглядає можливість проведення голосування щодо відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу вже в серпні.

Про це стало відомо Politico від двох ознайомлених співрозмовників, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, очікується, що ісландський парламент оголосить дату голосування протягом найближчих кількох тижнів.

Країна піде на цей крок після низки візитів політиків ЄС до Ісландії та ісландських політиків до Брюсселя. Як стверджує один зі співрозмовників, якщо ісландці проголосують "за" – вони зможуть приєднатися до ЄС раніше за будь-яку іншу країну-кандидатку.

"Розмова про розширення змінюється. Все більше уваги приділяється безпеці, приналежності та збереженню нашої здатності діяти в світі конкуруючих сфер впливу. Це стосується всіх європейців", – сказала у коментарі комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос, яка минулого місяця зустрілася в Брюсселі з міністеркою закордонних справ Ісландії.

Один зі співрозмовників також згадав у цьому контексті й про американського президента Дональда Трампа.

"Я думаю, що згадка Ісландії чотири рази в промові Трампа [на Всесвітньому економічному форумі в Давосі минулого місяця, коли президент США говорив про Гренландію] безумовно привернула увагу. Для маленької країни це, мабуть, тривожно", – сказав він.

Нагадаємо, Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але переговори були припинені з її ініціативи у 2015 році. Тоді влада Ісландії пояснила це невдачами єврозони.

Опитування показують, що членство в ЄС стало більш популярним в Ісландії: понад 45% ісландських виборців виступають за нього, 35% – проти, а решта не визначилися.

Частково це пов'язано з кризою вартості життя в Ісландії: вважається, що членство в ЄС може сприяти розвитку економіки коштом зменшення торговельних бар'єрів, а вступ до єврозони зменшить волатильність обмінного курсу.

У грудні 2024 року трипартійний уряд Ісландії у своїй передвиборчій програмі анонсував проведення референдуму про членство країни в Європейському Союзі.

У липні 2025 року міністерка закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір заявила, що її країна має достатню підтримку населення для відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу.