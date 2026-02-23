СМИ: Исландия может летом голосовать по возобновлению переговоров о вступлении в ЕС

Исландия рассматривает возможность проведения голосования по возобновлению переговоров о вступлении в Европейский Союз уже в августе.

Об этом стало известно Politico от двух осведомленных собеседников, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, ожидается, что исландский парламент объявит дату голосования в течение ближайших нескольких недель.

Страна пойдет на этот шаг после ряда визитов политиков ЕС в Исландию и исландских политиков в Брюссель. Как утверждает один из собеседников, если исландцы проголосуют "за" – они смогут присоединиться к ЕС раньше любой другой страны-кандидата.

"Разговор о расширении меняется. Все больше внимания уделяется безопасности, принадлежности и сохранению нашей способности действовать в мире конкурирующих сфер влияния. Это касается всех европейцев", – сказала в комментарии комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, которая в прошлом месяце встретилась в Брюсселе с министром иностранных дел Исландии.

Один из собеседников также упомянул в этом контексте и американского президента Дональда Трампа.

"Я думаю, что упоминание Исландии четыре раза в речи Трампа [на Всемирном экономическом форуме в Давосе в прошлом месяце, когда президент США говорил о Гренландии] безусловно привлекло внимание. Для маленькой страны это, пожалуй, тревожно", – сказал он.

Напомним, Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году после финансового кризиса, но переговоры были приостановлены по ее инициативе в 2015 году. Тогда власти Исландии объяснили это неудачами еврозоны.

Опросы показывают, что членство в ЕС стало более популярным в Исландии: более 45% исландских избирателей выступают за него, 35% – против, а остальные не определились.

Частично это связано с кризисом стоимости жизни в Исландии: считается, что членство в ЕС может способствовать развитию экономики за счет уменьшения торговых барьеров, а вступление в еврозону уменьшит волатильность обменного курса.

В декабре 2024 года трехпартийное правительство Исландии в своей предвыборной программе анонсировало проведение референдума о членстве страны в Европейском Союзе.

В июле 2025 года министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир заявила, что ее страна имеет достаточную поддержку населения для возобновления переговоров о вступлении в Европейский Союз.