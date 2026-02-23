У Данії закликали компанії та навчальні заклади остерігатися шпигунства з боку Китаю та РФ

У Данії закликають компанії та науково-дослідні установи бути обережними у виборі партнерів для співпраці, адже вони вважаються "привабливими цілями" для ворожих іноземних держав.

Про це заявили Конфедерація данської промисловості та Данська служба безпеки та розвідки (PET) у рамках спільної нової кампанії під назвою "Безпечні інновації", цитує DR, пише "Європейська правда".

Конфедерація данської промисловості заявила, що компанії, університети та науково-дослідні установи країни є "привабливими цілями для ворожих іноземних держав, які все частіше намагаються отримати доступ до критично важливих технологій і знань, у тому числі для військових цілей".

За даними PET, малі та нові компанії, а також наукові установи в Данії є особливо привабливими цілями для шпигунства з боку іноземних держав, особливо ті, що працюють з новими технологіями, такими як штучний інтелект або біотехнології.

"Ці технології можуть не тільки позитивно впливати на наше процвітання та добробут, але й використовуватися для розробки нової зброї та нарощування військового потенціалу. Якщо іноземні держави отримають доступ до цих технологій, вони можуть бути використані не за призначенням, а це не в наших інтересах", – заявила Карен Лунд Петерсен, керівниця Центру аналізу та інформаційної роботи Данської служби безпеки та розвідки.

Саме тому, на думку голови відділу громадської безпеки та готовності до надзвичайних ситуацій Конфедерації данської промисловості Расмуса Андерскоува, данським компаніям важливо ретельно обміркувати ситуацію та захистити себе.

За його словами, компанії та науково-дослідні установи повинні бути особливо пильними, якщо особи з Китаю або Росії хочуть співпрацювати.

"Ймовірно, найбільшу пильність слід проявляти насамперед щодо Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї. Якщо є системи, структури співпраці або співробітники, які мають зв'язки зі своїми країнами, то слід бути особливо пильними", – наголосив він.

Нещодавно стало відомо, що Швеція назвала Росію найбільшою загрозою і попередила, що агресивніша поведінка Москви може спровокувати небезпечну ескалацію.

А розвідка Естонії у своєму щорічному звіті заявила, що Росія не має наміру розпочинати військовий напад на будь-яку державу НАТО цього чи наступного року, але продовжуватиме відновлювати свої збройні сили, побоюючись європейського переозброєння.

Як писали раніше, керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе вважає, що Росія атакує країни НАТО протягом двох-трьох років.

Водночас НАТО планує протягом наступних двох років здійснити масштабне переозброєння на кордоні з Росією і Білоруссю, накопичити там значно більше зброї та створити безлюдну роботизовану зону.