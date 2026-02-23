В Дании призвали компании и учебные заведения остерегаться шпионажа со стороны Китая и РФ

В Дании призывают компании и научно-исследовательские учреждения быть осторожными в выборе партнеров для сотрудничества, ведь они считаются "привлекательными целями" для враждебных иностранных государств.

Об этом заявили Конфедерация датской промышленности и Датская служба безопасности и разведки (PET) в рамках совместной новой кампании под названием "Безопасные инновации", цитирует DR, пишет "Европейская правда".

Конфедерация датской промышленности заявила, что компании, университеты и научно-исследовательские учреждения страны являются "привлекательными целями для враждебных иностранных государств, которые все чаще пытаются получить доступ к критически важным технологиям и знаниям, в том числе для военных целей".

По данным PET, малые и новые компании, а также научные учреждения в Дании являются особенно привлекательными целями для шпионажа со стороны иностранных государств, особенно те, которые работают с новыми технологиями, такими как искусственный интеллект или биотехнологии.

"Эти технологии могут не только положительно влиять на наше процветание и благосостояние, но и использоваться для разработки нового оружия и наращивания военного потенциала. Если иностранные государства получат доступ к этим технологиям, они могут быть использованы не по назначению, а это не в наших интересах", – заявила Карен Лунд Петерсен, руководитель Центра анализа и информационной работы Датской службы безопасности и разведки.

Именно поэтому, по мнению главы отдела общественной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям Конфедерации датской промышленности Расмуса Андерскоува, датским компаниям важно тщательно обдумать ситуацию и защитить себя.

По его словам, компании и научно-исследовательские учреждения должны быть особенно бдительными, если лица из Китая или России хотят сотрудничать.

"Вероятно, наибольшую бдительность следует проявлять прежде всего в отношении Китая, России, Ирана и Северной Кореи. Если есть системы, структуры сотрудничества или сотрудники, которые имеют связи со своими странами, то следует быть особенно бдительными", – подчеркнул он.

Недавно стало известно, что Швеция назвала Россию наибольшей угрозой и предупредила, что более агрессивное поведение Москвы может спровоцировать опасную эскалацию.

А разведка Эстонии в своем ежегодном отчете заявила, что Россия не намерена начинать военное нападение на какое-либо государство НАТО в этом или следующем году, но будет продолжать восстанавливать свои вооруженные силы, опасаясь европейского перевооружения.

Как писали ранее, руководитель Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе считает, что Россия атакует страны НАТО в течение двух-трех лет.

В то же время НАТО планирует в течение следующих двух лет провести масштабное перевооружение на границе с Россией и Беларусью, накопить там значительно больше оружия и создать безлюдную роботизированную зону.