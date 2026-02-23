Голова Сейму Польщі прибув до Києва

Спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий прибув з офіційним візитом до Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у мережі X.

Це перший візит посадовця в Україну.

Радий вітати у Києві Маршалка Сейму Республіки Польща Влодзімєжа Чажастого.



Це його перший візит до столиці України – і символічний крок у зміцненні українсько-польського діалогу.



Попереду – зустрічі та змістовні розмови. pic.twitter.com/B9rIChdW3t – Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) February 23, 2026

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрів Чажастого на вокзалі Києва та анонсував зустрічі та "змістовні розмови".

Як повідомляє RMF24, спікер польського Сейму виступить у Верховній Раді у день річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий опинився у центр політичного скандалу.

Спочатку він назвав Раду миру президента США Дональда Трампа "ілюзорною" та звинуватив його у підриві роботи ООН. Чажастий також заявив, що Трамп не заслуговує на Нобелівську премію миру.

Після цього посол США в Польщі Том Роуз заявив, що припинить будь-які контакти з Чажастим через його коментарі щодо Трампа.

Крім того, 12 лютого президент Польщі Кароль Навроцький зібрав засідання Ради з національної безпеки, на якому обговорювалися "східні контакти" спікера. Йдеться про публікацію польських ЗМІ, які стверджували, що Чажастий та його дружина підтримували контакти з росіянкою Світланою Честних, яка торгувала творами мистецтва.