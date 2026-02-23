Председатель Сейма Польши прибыл в Киев

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый прибыл с официальным визитом в Киев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в сети X.

Это первый визит чиновника в Украину.

Попереду – зустрічі та змістовні розмови. pic.twitter.com/B9rIChdW3t – Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) February 23, 2026

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретил Чажастого на вокзале Киева и анонсировал встречи и "содержательные беседы".

Как сообщает RMF24, спикер польского Сейма выступит в Верховной Раде в день годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый оказался в центре политического скандала.

Сначала он назвал Совет мира президента США Дональда Трампа "иллюзорным" и обвинил его в подрыве работы ООН. Чажастый также заявил, что Трамп не заслуживает Нобелевскую премию мира.

После этого посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекратит любые контакты с Чажастым из-за его комментариев по поводу Трампа.

Кроме того, 12 февраля президент Польши Кароль Навроцкий собрал заседание Совета по национальной безопасности, на котором обсуждались "восточные контакты" спикера. Речь идет о публикации польских СМИ, которые утверждали, что Чажастый и его жена поддерживали контакты с россиянкой Светланой Честных, торговавшей произведениями искусства.