Туск пояснив, чому достроково пішов із засідання Ради з нацбезпеки, скликаного президентом

Прем’єр-міністр Дональд Туск пояснив, чому вирішив дострокового залишити засідання Ради з національної безпеки, яке 11 лютого скликав президент Кароль Навроцький.

Заяву польського прем’єра наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Туск розповів, що раніше поінформував президента про те, що не братиме участі в обговоренні третього пункту зустрічі, на якому обговорювалися "східні контакти" спікера Сейму Влодзімежа Чажастого.

Він пояснив, що, на його думку, Рада з нацбезпеки не є місцем, де обговорюються соціальні контакти політиків.

"З боку президента Навроцького було дуже необережно висувати серйозні звинувачення з приводу того, що хтось спілкується в тому чи іншому товаристві. Президент Навроцький повинен бути особливо обережним у формулюванні звинувачень такого типу", – сказав Туск.

Однією з тем засідання Ради національної безпеки в середу були "східні соціальні та ділові контакти маршалка Сейму Влодзімежа Чажастого".

Навроцький підкреслив, що необхідно ретельно з'ясувати "кожну інформацію, що викликає сумніви", яка стосується осіб, що обіймають ключові посади.

Йдеться про публікацію польських ЗМІ, які стверджували, що Чажастий та його дружина підтримували контакти з росіянкою Світланою Честних, яка торгувала творами мистецтва.

Вона нібито працює в аукціонному домі, пов'язаному з російським банком, контрольованим Кремлем. Згідно з повідомленнями газети, жінка має частку в готельній компанії, віцепрезиденткою якої є дружина Чажастого.

Також варто зазначити, що нещодавно Польща опинилася у центрі скандалу через висловлювання спікера Сейму Влодзімежа Чажастого. Той заявив, що не підпише лист про подання кандидатури президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, адже вважає його недостойним цієї відзнаки.

Так Чажастий відповів на лист голови Кнесету Аміра Охани та спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона. У ньому вони зверталися до голів парламентів багатьох країн, закликаючи підтримати номінацію Трампа.

Після цього посол США в Польщі Том Роуз заявив, що припинить будь-які контакти з Чажастим через його коментарі щодо Трампа.

