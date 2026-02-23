Греція купить у бельгійського колекціонера світлини масових страт під час Другої світової

Бельгійський колекціонер досяг попередньої угоди з грецьким урядом про продаж раніше неопублікованих фотографій страт грецьких комуністів під час нацистської окупації в 1943–1944 роках.

Про це пише Euractiv, передає "Європейська правда".

Як зазначається, ці світлини викликали бурхливу реакцію в Афінах після того, як вони з'явилися на інтернет-аукціоні.

Бельгійський колекціонер Тім де Креене, який спеціалізується на пам'ятках німецької армії та артефактах Другої світової війни, 14 лютого виставив ці фотографії на eBay через свою компанію Crain's Militaria.

Фотографії є частиною особистого архіву лейтенанта німецької вермахту Германа Хоєра, який містить 262 знімки масової страти 200 грецьких комуністів у травні 1944 року.

З огляду на делікатність питання, грецький уряд відреагував швидко і зажадав, щоб колекціонер зняв фотографії з аукціону.

Зазначається, що продаж нацистських документів і фотографій після Другої світової війни в Бельгії не є незаконним, за умови, що ці матеріали розглядаються як історичні й не використовуються для пропаганди нацистської ідеології.

Колекціонер стверджує, що він законно придбав фотографії на аукціоні і є їх законним власником.

Минулого тижня Міністерство культури Греції відправило групу експертів до Евергема, невеликого містечка поблизу Гента, щоб перевірити автентичність фотографій і домовитися про ціну їх продажу грецькій державі.

Опісля між двома сторонами було підписано попередню угоду про вилучення фотографій з будь-яких онлайн-аукціонних платформ і їх продаж грецькому уряду.

"Я задоволений і щасливий від попередньої угоди з грецькою державою", – сказав де Креене.

Місцева газета Protothema повідомила, що узгоджена ціна становить 100 тисяч євро, хоча це не було підтверджено міністерством культури.

Восени писали, що німецький аукціонний дім Felzmann мав розпочати продаж приватної колекції, що містить документи та предмети, пов'язані з жертвами нацистських злочинів.

Глава польського МЗС Радослав Сікорський після інформації про цей аукціон мав розмову його німецьким колегою Йоганном Вадефулем. Польська влада закликає повернути артефакти до Державного музею Аушвіц-Біркенау в Освенцимі.

А Вадефуль своєю чергою рішуче засудив спроби проведення суперечливого аукціону предметів.