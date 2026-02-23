Греция купит у бельгийского коллекционера фотографии массовых казней во время Второй мировой

Бельгийский коллекционер достиг предварительного соглашения с греческим правительством о продаже ранее неопубликованных фотографий казней греческих коммунистов во время нацистской оккупации в 1943–1944 годах.

Об этом пишет Euractiv, передает "Европейская правда".

Как отмечается, эти фотографии вызвали бурную реакцию в Афинах после того, как они появились на интернет-аукционе.

Бельгийский коллекционер Тим де Креене, специализирующийся на памятниках немецкой армии и артефактах Второй мировой войны, 14 февраля выставил эти фотографии на eBay через свою компанию Crain's Militaria.

Фотографии являются частью личного архива лейтенанта немецкого вермахта Германа Хойера, который содержит 262 снимка массовой казни 200 греческих коммунистов в мае 1944 года.

Учитывая деликатность вопроса, греческое правительство отреагировало быстро и потребовало, чтобы коллекционер снял фотографии с аукциона.

Отмечается, что продажа нацистских документов и фотографий после Второй мировой войны в Бельгии не является незаконной, при условии, что эти материалы рассматриваются как исторические и не используются для пропаганды нацистской идеологии.

Коллекционер утверждает, что он законно приобрел фотографии на аукционе и является их законным владельцем.

На прошлой неделе Министерство культуры Греции отправило группу экспертов в Эвергем, небольшой городок недалеко от Гента, чтобы проверить подлинность фотографий и договориться о цене их продажи греческому государству.

После этого между двумя сторонами было подписано предварительное соглашение об изъятии фотографий с любых онлайн-аукционных платформ и их продаже греческому правительству.

"Я чувствую облегчение от предварительного соглашения с греческим государством", – сказал де Креене.

Местная газета Protothema сообщила, что согласованная цена составляет 100 тысяч евро, хотя это не было подтверждено министерством культуры.

Осенью писали, что немецкий аукционный дом Felzmann должен был начать продажу частной коллекции, содержащей документы и предметы, связанные с жертвами нацистских преступлений.

Глава польского МИД Радослав Сикорский после информации об этом аукционе провел беседу с его немецким коллегой Йоханном Вадефулем. Польские власти призывают вернуть артефакты в Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

А Вадефуль в свою очередь решительно осудил попытки проведения спорного аукциона предметов.