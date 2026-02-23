Литва про рішення Угорщини блокувати санкції проти РФ: "Не можемо стати заручниками"

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Європейський Союз не може стати заручником Угорщини на тлі того, що Будапешт заявив про намір заблокувати останні санкції ЄС проти РФ.

Про це він заявив перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у коментарі LRT, пише "Європейська правда".

Напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт заблокує ухвалення Євросоюзом 20-го пакета санкцій проти Росії, оскільки Україна нібито навмисне не ремонтує нафтопровід "Дружба".

"Ми не можемо стати заручниками однієї країни. У той час як інші країни піднімають конкретні питання, пов'язані з майбутньою діяльністю своїх компаній, Угорщина просто блокує санкції з принципу", – заявив Будріс.

Він наголосив, що нафтопровід не заблокований, а пошкоджений російськими військами і зараз ремонтується.

Міністр також нагадав, що Європа неодноразово пропонувала різні альтернативи для забезпечення постачання нафти до Угорщини.

"Це не влаштовує Угорщину. Вони хочуть російську нафту, яка дешева, класна і, можливо, пахне краще за іншу нафту, і все. Я бачу тут багато політики", – додав глава МЗС Литви.

Також Угорщина оголосила про зупинку постачання дизельного палива Україні і заблокувала кредит у 90 млрд євро для України від ЄС.