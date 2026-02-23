Литва о решении Венгрии блокировать санкции против РФ: "Не можем стать заложниками"

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Европейский Союз не может стать заложником Венгрии на фоне того, что Будапешт заявил о намерении заблокировать последние санкции ЕС против РФ.

Об этом он заявил перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в комментарии LRT, пишет "Европейская правда".

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России, поскольку Украина якобы намеренно не ремонтирует нефтепровод "Дружба".

"Мы не можем стать заложниками одной страны. В то время как другие страны поднимают конкретные вопросы, связанные с будущей деятельностью своих компаний, Венгрия просто блокирует санкции из принципа", – заявил Будрис.

Он подчеркнул, что нефтепровод не заблокирован, а поврежден российскими войсками и сейчас ремонтируется.

Министр также напомнил, что Европа неоднократно предлагала различные альтернативы для обеспечения поставок нефти в Венгрию.

"Это не устраивает Венгрию. Они хотят российскую нефть, которая дешевая, классная и, возможно, пахнет лучше другой нефти, и все. Я вижу здесь много политики", – добавил глава МИД Литвы.

Также Венгрия объявила о приостановке поставок дизельного топлива Украине и заблокировала кредит в 90 млрд евро для Украины от ЕС.