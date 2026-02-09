Новим міністром закордонних справ Нідерландів стане проукраїнський євродепутат

Том Берендсен, євродепутат від Європейської народної партії, стане міністром закордонних справ Нідерландів.

Про це, як пише "Європейська правда", передає Euractiv.

На чолі з прем'єр-міністром Робом Єттеном, який з невеликим відривом виграв жовтневі вибори, новий уряд меншості об'єднує три партії: його прогресивну ліберальну D66, праву ліберальну VVD і правоцентристську Християнсько-демократичну партію (CDA).

42-річний Берендсен, уродженець південного нідерландського міста Бреда, є депутатом Європарламенту з 2019 року і очолював кампанію CDA на виборах до Європарламенту 2024 року. Він заявив, що його призначення є для нього честю і відповідальністю, а його партія в пресрелізі охарактеризувала його як "спокійного і доступного".

Берендсен є переконаним прихильником України і закликав Європу зменшити свою залежність від Китаю в глобальних торговельних потоках та стати більш незалежною від США в питаннях оборони.

Новий уряд буде приведений до присяги 23 лютого, за день до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, наприкінці січня лідери трьох політичних партій Нідерландів досягли коаліційної угоди, яка дозволить їм сформувати уряд меншості.

Переможцем виборів у Нідерландах стала ліберальна D66. Всього у парламенті – 15 фракцій.

Детально на цю тему – у статті За Україну в НАТО і ЄС: як вибори у Нідерландах принесли сенсацію та хто очолить уряд.