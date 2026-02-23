У Британії оштрафували порнокомпанію майже на $2 млн за відсутність перевірки віку

Британський регулятор Ofcom оштрафував порнографічну компанію за відсутність перевірки віку, а також за ненадання відповіді на запит про надання інформації.

Про це йдеться у заяві регулятора, пише "Європейська правда".

Йдеться про компанію 8579 LLC, яку британський регулятор оштрафував на 1,35 млн фунтів стерлінгів (близько $1,8 млн) за відсутність перевірки віку, а також на 50 тисяч фунтів стерлінгів (близько $67,5 тис.) за ненадання відповіді на запит про надання інформації.

Відповідно до закону Великої Британії про безпеку в інтернеті, сайти, що дозволяють поширення порнографічних матеріалів, повинні використовувати високоефективні засоби перевірки віку, щоб запобігти легкому доступу дітей до такого контенту.

Протягом декількох днів після вступу цього обов'язку в силу в липні 2025 року, Ofcom розпочав розслідування щодо провайдерів десятків сайтів для дорослих, включно із 8579 LLC.

Відтак після розслідування компанію оштрафували. Тепер компанія повинна негайно впровадити високоефективну систему перевірки віку або ж сплачувати щоденний штраф у розмірі 1000 фунтів стерлінгів.

"Ми чітко заявили, що сайти для дорослих повинні застосовувати надійні засоби перевірки віку, щоб захистити дітей у Великій Британії від перегляду порнографії. Ті, хто цього не робить або ігнорує наші юридично обов'язкові запити, повинні очікувати на штрафи", – заявив директор з питань правозастосування в Ofcom Джордж Ласті.

Нагадаємо, наприкінці липня 2025 року британський регулятор розпочав розслідування щодо понад 30 порносайтів.

Нещодавно діяльність чат-ботів опинилася в центрі скандалу після багатьох повідомлень про те, що ці платформи, зокрема і ресурс Grok Ілона Маска, генерували зображення дітей та жінок сексуального характеру.

Через це у січні британський регулятор Ofcom розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска. 3 лютого британський уряд ініціював власне розслідування щодо Grok.