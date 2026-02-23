В Британии оштрафовали порнокомпанию почти на $2 млн за отсутствие проверки возраста

Британский регулятор Ofcom оштрафовал порнографическую компанию за отсутствие проверки возраста, а также за непредоставление ответа на запрос об информации.

Об этом говорится в заявлении регулятора, пишет "Европейская правда".

Речь идет о компании 8579 LLC, которую британский регулятор оштрафовал на 1,35 млн фунтов стерлингов (около $1,8 млн) за отсутствие проверки возраста, а также на 50 тысяч фунтов стерлингов (около $67,5 тыс.) за непредставление ответа на запрос о предоставлении информации.

В соответствии с законом Великобритании о безопасности в интернете, сайты, позволяющие распространение порнографических материалов, должны использовать высокоэффективные средства проверки возраста, чтобы предотвратить легкий доступ детей к такому контенту.

В течение нескольких дней после вступления этой обязанности в силу в июле 2025 года, Ofcom начал расследование в отношении провайдеров десятков сайтов для взрослых, включая 8579 LLC.

В результате после расследования компания была оштрафована. Теперь компания должна немедленно внедрить высокоэффективную систему проверки возраста или же платить ежедневный штраф в размере 1000 фунтов стерлингов.

"Мы четко заявили, что сайты для взрослых должны применять надежные средства проверки возраста, чтобы защитить детей в Великобритании от просмотра порнографии. Те, кто этого не делает или игнорирует наши юридически обязательные запросы, должны ожидать штрафов", – заявил директор по вопросам правоприменения в Ofcom Джордж Ласти.

Напомним, в конце июля 2025 года британский регулятор начал расследование в отношении более 30 порносайтов.

Недавно деятельность чат-ботов оказалась в центре скандала после многочисленных сообщений о том, что эти платформы, в частности и ресурс Grok Илона Маска, генерировали изображения детей и женщин сексуального характера.

Из-за этого в январе британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении платформы X Илона Маска. 3 февраля британское правительство инициировало собственное расследование в отношении Grok.