Прем’єрка Литви хоче відновити переговори з Тайванем про інвестиції

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що буде прагнути відновити переговори з Тайбеєм щодо збільшення тайванських інвестицій у Литву.

Про це вона заявила під час спілкування із журналістами у понеділок, 23 лютого, пише LRT, передає "Європейська правда".

Ругінене заявила, що її позиція щодо тайванського представництва в країні "залишається незмінною".

"Я справді вірю, що в минулому була допущена помилка і що зараз ми повинні відновити переговори з самим Тайванем, тому що я дуже хотіла б побачити їхні пропозиції щодо збільшення інвестицій, які були обіцяні до відкриття представництва", – сказала прем’єрка Литви.

Вона наголосила, що Литва відкрита "до різних пропозицій як від Китаю, так і від Тайваню".

"Я думаю, що нам просто потрібно почати шукати те, що є найвигіднішим для Литви. Рішення повинні бути орієнтовані на те, що є найвигіднішим для Литви та литовського народу", – зазначила Ругінене.

Втім, литовська прем’єрка не уточнила можливі способи обговорення цього питання і наголосила, що "дипломатичні питання вирішуються поступово".

Нагадаємо, відносини Литви з Китаєм погіршилися в 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво.

Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.

Нещодавно Ругінене заявила, що країна зробила стратегічну помилку, дозволивши відкрити представництво Тайваню у Вільнюсі під назвою "Тайванське", аргументуючи це тим, що цей крок не був узгоджений з Європейським Союзом або Сполученими Штатами й призвів до різкого погіршення відносин з Китаєм.

Після цього Китай заявив, що готовий до діалогу з Литвою.

